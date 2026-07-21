Skatesterre: Termin steht fest

Publisher Headup Games und Entwickler Goon Squad haben einen Erscheinungstermin für "Skatesterre" verkündet. Demnach erscheint der Trendsport-Titel im August.

Konkret wird "Skatesterre" ab 13. August erhältlich sein. Als Plattformen werden PS5, Xbox Series X, Switch 2 und der PC angegeben. Inhaltliche oder technische Unterschiede zwischen den einzelnen Versionen des Spiels scheinen offenbar nicht zu bestehen.

Einen neuen Release Date Trailer zu "Skatesterre" bekommen wir schon jetzt gezeigt. Darin erklärt man etwas mehr als eine Minute lang das spielerische Grundgerüst und bietet eine Hörprobe aus dem fetzigen Soundtrack.

"Skatesterre" war im Juni angekündigt worden.