Skautfold: Moonless Knight kommt auch für Konsole

Red Art Games und Pugware kündigen Konsolenumsetzungen von "Skautfold: Moonless Knight" an. Auf deren Release müssen wir auch gar nicht lange warten.

So wird "Skautfold: Moonless Knight" schon ab 9. April, also nächsten Donnerstag, auch für die Konsolenwelt verfügbar sein. Als Plattformen werden PS4, PS5, Xbox One, Xbox Series X und Switch angegeben. Inhaltliche oder technische Unterschiede scheinen nicht zu bestehen.

Schon jetzt werden wir mit einem neuen Trailer auf die Konsolenfassungen von "Skautfold: Moonless Knight" eingestimmt. Darin wird uns über eine Minute lang hauptsächlich Gameplay aus dem Metroidvania gezeigt.

"Skautfold: Moonless Knight" ist bereits seit dem 4. März 2020 für den PC erhältlich.