Skelethrone: The Chronicles of Ericona angekündigt

Publisher Valkyrie Initiative und Entwickler 70'Strike stellen uns "Skelethrone: The Chronicles of Ericona" vor. Einen Trailer zu dem 2D-Action-Plattformer mit Rollenspielelementen hat man natürlich auch im Gepäck.

"Skelethrone: The Chronicles of Ericona" entführt uns in die Rolle von Derek Ericona, einem Fürsten, der dem Tod durch Verrat entkam und einem düsteren Schicksal gegenübersteht. Das Spiel setzt inhaltlich auf blutrünstige Monster, göttliche Kreaturen und epische Bosskämpfe. Die Entscheidungen von uns beeinflussen dabei die verschiedenen Enden der Geschichte. Ausserdem bietet man eine nicht-lineare Erkundung, welche es ermöglicht, Nebengebiete mit Geheimnissen zu entdecken und mit einer Vielzahl von Waffen und Ausrüstung gegen die Feinde anzutreten. Für genügend Spannung und Wiederspielwert sollte also gesorgt sein.

"Skelethrone: The Chronicles of Ericona" erscheint am 7. Mai für Switch und den PC.