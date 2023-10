Bericht beleuchtet Entwicklung von Skull Island: Rise of Kong

Die Veröffentlichung von Videomaterial zu "Skull Island: Rise of Kong" ging mit zahlreicher Kritik einher. Die Bilder sprechen eine deutliche Sprache, so erscheint der Titel zum jetzigen Zeitpunkt unfertig. In einem Artikel von "The Verge" erfahren wir nun den möglichen Grund dafür: Demnach wurde das Game lediglich innerhalb von 12 Monaten entwickelt.

In dem Artikel, der sich auf anonym getätigten Aussagen aus dem Entwicklerteam von IguanaBee stützt, wird die Verantwortung für den Zustand des Spiels bei dem Publisher GameMill Entertainment verortet. So soll dieser nämlich, weil es sich um ein Vertragsprojekt handelt, über die Entwicklung von "Skull Island: Rise of Kong" bestimmen können. Der Publisher soll für das Projekt lediglich 20 Entwickler eingesetzt haben, welche es vom Juni vergangenen Jahres bis zum 2. Juni dieses Jahres auf die Beine bringen sollten. Dementsprechend enthält der Artikel Schilderungen über eine chaotische Entwicklung, die mit Crunch, also Ausbeutung der Entwickler, einhergehen soll.