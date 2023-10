Gameplay aus Skull Island: Rise of Kong

Seit dem 17. Oktober ist "Skull Island: Rise of Kong" bekanntlich für PS4, PS5, Xbox One, Xbox Series X, Switch und den PC erhältlich. Für eventuell noch unentschlossene Käufer haben wir jetzt vielleicht eine Entscheidungshilfe in Videoform parat.

Publisher Game Mill Entertainment und Entwickler IguanaBee zeigen uns hier nämlich die ersten 15 Minuten aus "Skull Island: Rise of Kong". In dieser Zeit macht man uns unter anderem mit der Story vertraut. Erste Kämpfe gibt es auch zu sehen.

In "Skull Island: Rise of Kong" begeben wir uns als Kong auf eine Reise der Rache und kämpfen um unseren rechtmässigen Platz als König von Skull Island. Wir führen verheerende Kombos aus, erlernen neue Fähigkeiten und stellen uns intensiven Bosskämpfen, um unser volles Potenzial zu entfalten.