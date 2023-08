Skull Island: Rise of Kong terminiert

GameMill Entertainment und IguanaBee hatten "Skull Island: Rise of Kong" im Juli angekündigt. Jetzt gibt es einen konkreten Releasetermin.

Demnach erscheint "Skull Island: Rise of Kong" am 17. Oktober für PS4, PS5, Xbox One, Xbox Series X, Switch und den PC. Ein neuer Release Date Trailer begleitet die freudige Nachricht.

In "Skull Island: Rise of Kong" begeben wir uns als Kong auf eine Reise der Rache und kämpfen um unseren rechtmässigen Platz als König von Skull Island. Wir führen verheerende Kombos aus, erlernen neue Fähigkeiten und stellen uns intensiven Bosskämpfen, um unser volles Potenzial zu entfalten.