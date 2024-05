Skull & Bones: Die 2. Season

Ubisoft kündigte den Start von "Chorus of Havoc" an, der zweiten Saison von "Skull and Bones". In dieser müsst ihr gegen die wahnsinnigen Hubac-Zwillinge antreten, die Vollstrecker der Compagnie Royale, die auf dem Meer wüten.

Neben Komfort-Verbesserungen bringt Saison 2 neue, umfangreiche Inhalte kostenlos für alle Spieler: