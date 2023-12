Skull & Bones: Geschlossene Beta beginnt etwas früher

Für alle Spieler, die auf "Skull & Bones" warten, waren die Game Awards ein echter Segen. Neben einem konkreten Releasetermin wurde nämlich auch eine geschlossene Beta für das Piratenabenteuer angekündigt. Heute erfahren wir, dass diese sogar etwas früher beginnt.

Skull & Bones

So gibt Ubisoft bekannt, dass die geschlossene Beta von "Skull & Bones" bereits übermorgen beginnt. Eigentlich sollte es erst am 15. Dezember soweit sein. Das Ende geht dann am 18. Dezember über die Bühne.

"Skull & Bones" wird von Ubisoft Singapur in Zusammenarbeit mit anderen Ubisoft-Studios entwickelt und ist ein kooperatives Open-World-Piraten-Action-Rollenspiel, in dem man nach den eigenen Regeln spielt, mit dem Ziel, der oder die berüchtigtste Piratenfürst:in zu werden und ein eigenes Schmuggelimperium in einer gefährlichen Welt aufzubauen. Im Spielverlauf können die Spielenden eine Vielzahl einzigartiger Schiffe bauen, ungewöhnliche Allianzen schmieden, an aufregenden Seeschlachten teilnehmen. Sie müssen Widrigkeiten trotzen, während sie selbst Chaos auf den Meeren verbreiten. "Skull & Bones" bietet eine fesselnde Welt, die in jeder Saison neue Herausforderungen und Features bereithält.

"Skull & Bones" erscheint am 16. Februar 2024 für PS5, Xbox Series X und den PC.