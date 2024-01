Neue Podcast-Reihe zu Skull and Bones

Ubisoft gab bekannt, dass die erste Episode von "Gangster Der Meere", einer neuen Staffel, der von Paradiso Media produzierten Dokumentationsreihe "Echos der Geschichte", ab sofort auf diversen Podcast-Plattformen verfügbar ist.

Skull & Bones

Inspiriert von Ubisofts berühmter Videospiele-Reihe "Assassin's Creed" bietet der Podcast "Echos der Geschichte“ einen Einblick in verschiedene Zeitepochen. Vorgetragen von Erzählern und Historikern, könnt ihr spannende Sagen aus der Mythologie entdecken, die wichtigsten Momente unserer Geschichte neu erleben und auf aussergewöhnliche Charaktere treffen. In der neuen Staffel von "Echos der Geschichte" wird das neue "Skull and Bones" vorgestellt. Inspiriert von diesem Abenteuer, in dem man sein eigenes Schicksal als Seeräuber:in schreibt, taucht der Podcast "Gangsters der Meere" in die schaurigen Geschichte der schrecklichsten Piraten des Indischen Ozeans ein. Die neue Staffel umfasst acht Episoden von jeweils 20 Minuten.

Im Englischen ist als Host Michelle Rodriguez zu hören, in der deutschen Version moderiert Content Creator Fragnart die Episoden.

"Gangster der Meere“ porträtiert acht berüchtigte Piraten, die während des Goldenen Zeitalters der Piraterie im Indischen Ozean operierten. Erzählt wird das Leben von Leuten wie Henry Every, Thomas Tew, Kanhoji Angre und William Kidd. Vom gestrandeten Seeräuber bis zum Admiral, oder über die Pioniere unter den Freibeutern - diese Kapitäne prägten die Piraterie und dehnten ihren Einfluss auf die unglaublich vielfältige Region der Welt aus, die Skull and Bones inspirierte.

Die Podcast-Reihe ist unter folgendem Link zu finden.