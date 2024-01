Skull & Bones: Die Post-Launch-Pläne

Ubisoft gab heute Details über die ambitionierten Endgame- und Post-Launch-Pläne für "Skull and Bones" bekannt, welche euch direkt zur Veröffentlichung und darüber hinaus den Weg für aufregende Abenteuer ebnet. Ihr steigt zum legendären Piratenfürsten auf, dominiert das Weltgeschehen oder baut euer eigenes Imperium auf – der Post-Launch-Plan verspricht eine aufregende Reise auf hoher See.

Ihr begebt euch auf eine gefahrvolle Reise, auf der ihr auf legendäre Piraten wie Philippe La Pest oder die Hubac-Zwillinge trefft. Im Beuterausch müsst ihr strategisch vorgehen, um diese neuen Bedrohungen zu besiegen, deren Schwierigkeitsgrad stetig ansteigt. Die Schiffskonfiguration muss gut geplant werden und die Schiffe und Ausrüstung, die in jeder Saison dazukommen, sind der Schlüssel zum Erfolg, um diese im finalen Showdown am Ende jeder Saison zu bezwingen.

Ihr müsst euch darauf vorbereiten, euer Imperium zu vergrössern und zu verteidigen, indem ihr in neuen Weltereignissen, die in jeder Saison eingeführt werden, stärkere Ausrüstung und wertvolle Materialien erlangen. Ihr nehmt es auf hoher See mit Handelskonvois, Elite-Kriegsschiffen und anderen Freibeutern auf. In den dynamischen und unvorhersehbaren Gewässern gibt es vielerlei Herausforderungen zu entdecken, die, je grösser sie sind, umso wertvollere Belohnungen versprechen.

Skull & Bones

Im intensiven Endgame von "Skull and Bones" warten gefährlichere Herausforderungen, spielt man um höhere Einsätze und begegnet Allianzen, die sich zu Rivalitäten entwickeln können. Ihr arbeitet mit Piratenfürsten zusammen, werdet dann zu deren Gegnern und müsst euch den gefährlichen Konsequenzen eines verräterischen Piratenlebens stellen. Ihr übernehmt die Kontrolle über The Helm, das unübertroffene Schmuggler-Zentrum, und baut euer Schmugglerimperium auf. Ihr kontrolliert Manufakturen im gesamten Indischen Ozean, steigert eure Gewinne durch die strategische Kontrolle von Handelsrouten und investiert in den Ausbau eurer Betriebe. Darüber hinaus sorgen legendäre Raubzüge und feindliche Übernahmen für spannende Abwechslung beim Aufbau des Imperiums. In jeder Saison sollen neue Endgame-Features eingeführt werden.

Vom 8. bis zum 11. Februar findet eine Offene Beta zu "Skull and Bones" auf PlayStation 5, Xbox Series X|S sowie PC statt mit Cross-Play und Cross-Progression. Ihr könnt in dieser bis zu Infamy-Stufe 6 voranschreiten und bis zu fünf exklusive Belohnungen erhalten wie Schiffs-Dekorationen, einen Emote, eine Waffe sowie ein Pandal Lemur Haustier. Der erreichte Fortschritt kann übertragen werden, so dass ihr einen Vorsprung habt, wenn das Spiel am 16. Februar erscheint.