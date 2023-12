Skull & Bones hat ein neues Release-Datum

Ubisoft gab während den Game Awards bekannt, dass "Skull and Bones", das kooperative Open-World-Piraten-Action-RPG, am 16. Februar 2024 erscheinen wird. Zudem lässt sich das Spiel vom 15. bis 18. Dezember in einer neuen Closed Beta erleben, noch bevor im Februar alle Spielenden mit Cross-Play und Cross-Progression auf PlayStation 5, Xbox Series X|S und PC in See stechen dürfen.

"Skull and Bones" wird von Ubisoft Singapur in Zusammenarbeit mit anderen Ubisoft-Studios entwickelt und ist ein kooperatives Open-World-Piraten-Action-RPG, in welchem man nach den eigenen Regeln spielt, mit dem Ziel, der oder die berüchtigtste Piratenfürst:in zu werden und ein eigenes Schmuggelimperium in einer gefährlichen Welt aufzubauen. Im Spielverlauf können die Spielenden eine Vielzahl einzigartiger Schiffe bauen, ungewöhnliche Allianzen schmieden, an aufregenden Seeschlachten teilnehmen. Sie müssen Widrigkeiten trotzen, während sie selbst Chaos auf den Meeren verbreiten. Skull and Bones bietet eine fesselnde Welt, die in jeder Saison neue Herausforderungen und Features bereithält.

Unter dem Vorwand, von den skrupellosen Platzhirschen zu lernen, machen sich schiffbrüchige, einfache Männer und Frauen auf den gesetzlosen Meeren des Indischen Ozeans selbst einen Namen. Sie hatten nur ein Ziel vor Augen: die Machthabenden eines Tages zu stürzen und schliesslich gegeneinander anzutreten, um als berüchtigtster oder berüchtigtste Piratenfürst zu herrschen.