Skull & Bones: Releasetermin durchgesickert?

Es könnte sein, dass der Releasetermin von "Skull & Bones" durchgesickert ist. Zumindest würde sich das Datum mit vorherigen Gerüchten decken.

Skull & Bones

So berichtet Insider Gaming, dass "Skull & Bones" am 16. Februar 2024 erscheinen wird. Bereits letzte Woche hatte der scheidende Geschäftsführer von Ubisoft Singapur, Darryl Long, gesagt, dass das Piratenabenteuer noch in diesem Geschäftsjahr veröffentlicht wird, was konkret das erste Quartal bedeuten würde. Hoffen wir einfach mal, dass sich die Gerüchte letztlich als richtig erweisen und die lange Wartezeit damit ein Ende hätte.

"Skull & Bones" war bereits auf der E3 2017 vorgestellt worden. Der Titel ist für PS5, Xbox Series X und den PC in Entwicklung.