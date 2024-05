Skull & Bones: Story-Trailer zur zweiten Season

Ubisoft hat einen Trailer zur zweiten Season von "Skull & Bones" ins Netz gestellt. Diesen solltet ihr euch nicht entgehen lassen.

Hier werden wir über eine Minute lang hauptsächlich auf die Story der zweiten Season von "Skull & Bones" eingestimmt. Selbst erleben können wir diese dann ab dem 28. Mai, also nächsten Dienstag.

"Skull & Bones" wurde von Ubisoft Singapur in Zusammenarbeit mit anderen Ubisoft-Studios entwickelt und ist ein kooperatives Open-World-Piraten-Action-Rollenspiel, in dem man nach den eigenen Regeln spielt, mit dem Ziel, der oder die berüchtigtste Piratenfürst:in zu werden und ein eigenes Schmuggelimperium in einer gefährlichen Welt aufzubauen. Im Spielverlauf können die Spielenden eine Vielzahl einzigartiger Schiffe bauen, ungewöhnliche Allianzen schmieden, an aufregenden Seeschlachten teilnehmen. Sie müssen Widrigkeiten trotzen, während sie selbst Chaos auf den Meeren verbreiten. "Skull & Bones" bietet eine fesselnde Welt, die in jeder Saison neue Herausforderungen und Features bereithält.

"Skull & Bones" erschien am 16. Februar für PS5, Xbox Series X und den PC.