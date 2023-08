Skull & Bones: Weitere geschlossene PC-Beta

Ubisoft kündigt eine weitere geschlossene PC-Beta für "Skull & Bones" an. Sie beginnt bereits in dieser Woche.

Skull & Bones

Die neue PC-Beta von "Skull & Bones" beginnt demnach am 25. August um vier Uhr (ja, mitten in der Nacht) und läuft bis zum 28. August. Zugang ist nur per Ubisoft Connect und nach vorheriger Einladung möglich.

"Skull & Bones" war bereits auf der E3 2017 vorgestellt worden. Im Januar musste Ubisoft bekanntgeben, dass sich der Release des Action-Adventures auf den Beginn des kommenden Fiskaljahres verschiebt.