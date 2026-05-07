Skull & Bones: Roadmap Year 3

Ubisoft hat die Roadmap für das Jahr 2026 von "Skull and Bones" vorgestellt. Unter dem Titel "Year 3: Sails of Power" liegt der Fokus auf Seegefechten, tieferen Progressionssystemen und erweiterten Möglichkeiten zur Individualisierung. Über vier Seasons hinweg könnt ihr neue Schiffe, Waffen und Ausrüstung nutzen, um eure Fähigkeiten im Indischen Ozean auszubauen.

Season 1: Shattered Seas (ab 12. Mai)

Die erste Season startet am 12. Mai und bringt folgende Inhalte:

Die Galeone: Das erste grosse DPS-Schiff verfügt über 40 Kanonenöffnungen.

Das erste grosse DPS-Schiff verfügt über 40 Kanonenöffnungen. Neue Weltstufen: In den Stufen "Rogue Storms" und "Brutal Tempest" trefft ihr auf Gegner mit saisonalen Modifikatoren, die Anpassungen eurer Strategien erfordern.

In den Stufen "Rogue Storms" und "Brutal Tempest" trefft ihr auf Gegner mit saisonalen Modifikatoren, die Anpassungen eurer Strategien erfordern. Fähigkeitsbaum & Perks: Ihr könnt aus über 500 Knotenpunkten wählen, um eure Spezialisierung zu vertiefen.

Ihr könnt aus über 500 Knotenpunkten wählen, um eure Spezialisierung zu vertiefen. Mythic Ascension & Mythic Reforge: Diese Funktionen erlauben es euch, eure Ausrüstung über bisherige Grenzen hinaus zu verbessern.

Diese Funktionen erlauben es euch, eure Ausrüstung über bisherige Grenzen hinaus zu verbessern. Fraktionskrieg-Event "Safeguard": Hier verteidigt ihr eure Manufakturen gegen feindliche Wellen.

Hier verteidigt ihr eure Manufakturen gegen feindliche Wellen. Neue Ausrüstung: Enthalten sind die Hullcarver-Kulverin, die Nadel-Schildrüstung und das Modul "Royal Ramming Works".

Enthalten sind die Hullcarver-Kulverin, die Nadel-Schildrüstung und das Modul "Royal Ramming Works". Events: Die zeitlich begrenzten Events "The Honorless" und "Moonshine Larceny" kehren mit überarbeiteten Belohnungen zurück.

Zusätzlich bietet Season 1 eine Steam-Deck-Verifizierung sowie weitere PC-Optimierungen.

Ausblick auf Year 3

Im weiteren Verlauf von Year 3 wird das Spiel regelmässig erweitert. Geplant sind:

Neue Schiffe: Unter anderem die Dschunke und die Fluyt ergänzen eure Flotte.

Unter anderem die Dschunke und die Fluyt ergänzen eure Flotte. Trials: Dynamische Begegnungen, in denen ihr euch über Ranglisten beweisen könnt.

Dynamische Begegnungen, in denen ihr euch über Ranglisten beweisen könnt. Endgame-Herausforderungen: Mit "Abyssal Depths" und neuen Elite-Bossen erhaltet ihr schwierigere Kämpfe.

Mit "Abyssal Depths" und neuen Elite-Bossen erhaltet ihr schwierigere Kämpfe. Ausbau des Fraktionskriegs: Bekannte Fraktionen greifen in den Konflikt im Indischen Ozean ein.

Bekannte Fraktionen greifen in den Konflikt im Indischen Ozean ein. Power-Progression: Funktionen wie Mod-Transfer und Ausrüstungssets helfen euch dabei, eure Builds zu optimieren.

Komfortverbesserungen

Ubisoft plant laufende Optimierungen am Spielkomfort, darunter eine höhere Anzahl an Schiffen pro Flotte, grössere Gruppen sowie Verbesserungen bei der Schiffsverwaltung, dem UI/UX und dem Fortschritt im Schmugglerpass.