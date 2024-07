Sky: Children of the Light bald mit Moomins

ThatGameCompany kündigt an, dass bald auch die Moomins von Tove Jansson die Welt von "Sky: Children of the Light" unsicher machen werden. Ein Zeitfenster dafür gibt es auch schon.

Demnach beginnt irgendwann im Herbst die Zusammenarbeit von "Sky: Children of the Light" und den Moomins. Ein kurzer Trailer stimmt uns jetzt schonmal darauf ein.

Bei "Sky: Children of the Light" handelt es sich um ein friedliches, preisgekröntes MMO von den Machern von "Journey". Wir erkunden darin ein wunderschön animiertes Königreich über sieben Reiche hinweg und erschaffen bereichernde Erinnerungen mit anderen Spielern in diesem entzückenden Puzzle-Abenteuer-Spiel.

"Sky: Children of the Light" ist für PS4, Switch, iOS, Android und den PC erhältlich.