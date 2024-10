Sky Oceans: Wings for Hire - Neues Video

Seit heute lädt euch "Sky Oceans: Wings for Hire" dazu ein, in die Lüfte aufzusteigen und entführt sie auf eine spannende Reise voller Entdeckungen, Abenteuer und rundenbasierter Luftschiffkämpfe.

Das von PQube veröffentlichte und von den chilenischen Octeto Studios entwickelte "Sky Oceans: Wings for Hire" verbindet den Charme klassischer JRPGs mit modernen Spielmechaniken und bietet Fans des Genres ein neuartiges Spielerlebnis. Angesiedelt in einer lebendigen, farbenfrohen Welt, in der Himmelspiraten die Lüfte durchstreifen, erleben Spielende ein episches Abenteuer mit fesselnden Charakteren, taktischen Luftschiffkämpfen und abwechslungsreichen Abenteuern.

"Wir freuen uns sehr über die heutige Veröffentlichung von Sky Oceans: Wings for Hire. Die Octeto Studios haben ein Spiel geschaffen, das die Essenz klassischer JRPGs einfängt und gleichzeitig etwas Neues und Aufregendes für Spieler von heute bietet. Wir können es kaum erwarten, alle in dieses unglaubliche Abenteuer zu entführen."

Tyrone Walcott, Product Group Manager bei PQube Games

"Sky Oceans: Wings for Hire" ist für PC, PlayStation 5, Xbox Series X|S und Nintendo Switch erhätlich.