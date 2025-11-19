Sky Show im Dezember

Zum Jahresende wird es bei Sky Show noch einmal gross, bildgewaltig und dramatisch: Im Dezember erwartet Sie mit "Amadeus" eine ebenso opulente wie mitreissende Sky Original Serie über das Leben und die Legende Wolfgang Amadeus Mozarts.

Mozart - Genie und Rebell - Staffel 1

Die dreiteilige Dokumentation folgt Wolfgang Amadeus Mozart bei seine Suche nach Freiheit. Nach der Kündigung seiner Anstellung als Hofmusiker und reist er durch ganz Europa, obwohl sein Durchbruch trotz überragendem Talent noch auf sich warten lässt. Im Alter von 25 Jahren zieht er nach Wien, wo er am Hof des Kaisers seine Opern und Sinfonien komponiert und mit der provokanten "Hochzeit des Figaro" nicht nur die Musikwelt revolutioniert, sondern auch den Adel gegen sich aufbringt. Der Skandal und der gesellschaftliche Aufruhr führen ihn in eine Abwärtsspirale: Krieg, Krankheit und innere Zerissenheit begleiten ihn bis in seine letzte Lebensphase, in der er um das vollendete Werk ringt.

VÖ: 26. Dezember 2025

This City is Ours - Staffel 1

Ronnie Phelan herrscht seit Jahrzehnten über das organisierte Verbrechen in Liverpool und will sich nun aus dem Geschäft zurückziehen. Sein langjähriger Vertrauter Michael Kavanagh sieht darin die Chance auf einen Ausstieg, während Ron­nies Sohn Jamie eigene Pläne verfolgt und mit rücksichtsloser Gewalt um die Macht kämpft. Zwischen alten Loyalitäten, aufkeimender Hoffnung und einer neuen Beziehung zu Diana Williams gerät Michael zunehmend unter Druck. Als ein grosser Drogendeal ausser Kontrolle gerät, droht nicht nur das Phelan-Imperium zu zerbrechen – auch Michaels Versuch, der Gewalt zu entkommen, steht auf dem Spiel.

VÖ: 04. Dezember 2025

The Terror - Staffel 1-2

Ein arktischer Forschungszug der britischen Marine bricht im Jahr 1845 auf, um die legendäre Nordwestpassage zu finden – doch die Schiffe "Erebus" und "Terror" bleiben im ewigen Eis stecken. Die Männer sind gezwungen, nicht nur gegen Kälte, Hunger und Isolation zu kämpfen, sondern werden zudem von einer uralten, unsichtbaren Kreatur verfolgt. Während Vertrauen schwindet und die Crew auseinanderfällt, zeigt sich, wie dünn die Grenze zwischen Entdeckergeist und Verzweiflung sein kann.

VÖ: 31. Dezember 2025

Alle Veröffentlichungen im Dezember auf Sky Show

Serien

Future Man Staffel 1-3, ab 01.12.2025, Box-Set

Loudermilk Staffel 1-3, ab 01.12.2025, Box-Set

Yeliz & Jimi: We are Family Staffel 1, ab 02.12.2025, Schweiz Premiere, wöchentlich 1 Folge

Alex Rider Staffel 1-3, 03.12.2025, Box-Set

This City is Ours Staffel 1, ab 04.12.2025, Schweiz Premiere, wöchentlich 1 Folge

Verstappen - Lion Unleashed Staffel 1 Docu-Serie, ab 05.12.2025, Schweiz Premiere, Box-Set

Red Eye Staffel 1, ab 05.12.2025, Schweiz Premiere, Box-Set

Murder by Medic Staffel 4, ab 08.12.2025

Star Treck: Picard Staffel 1-3, ab 15.12.2025, Box-Set

Star Treck: Enterprise Staffel 1-4, ab 15.12.2025, Box-Set

Seasidehotel (Badehotellet) Staffel 1-8, ab 19.12.2025, Box-Set

Hacks Staffel 4, ab 19.12.2025, Schweiz Premiere, Box-Set

Amadeus Staffel 1, ab 21.12.2025, Schweiz Premiere, Box-Set

Mozart - Genie und Rebell Staffel 1, ab 26.12.2025, Schweiz Premiere, Box-Set

Fear The Walking Dead Staffel 1-8, ab 31.12.2025, Box-Set

The Terror Staffel 1-2, ab 31.12.2025, Box-Set

