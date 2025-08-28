Sky Show Highlights im September

Anime-Fans können sich im September auf ein echtes Highlight bei Sky Show freuen: Dank einer Kooperation mit Crunchyroll stehen 17 hochkarätige Anime-Serien mit über 600 Episoden auf Abruf bereit.

Mit dabei sind gefeierte Hits wie "Jujutsu Kaisen", "Blue Lock", "One Punch Man", "Spy x Family", "The Apothecary Diaries" und "Frieren: Beyond Journey’s End" – ebenso wie Klassiker wie "Code Geass" oder "Tokyo Ghoul". Auch Marvel-Fans kommen auf ihre Kosten, mit den Anime-Versionen von "Iron Man", "Wolverine" und "X-Men". Ob packende Action, emotionale Fantasy oder kultiger Humor - das Anime Special auf Sky Show bietet für jeden Geschmack das Passende.

The Paper - Staffel 1

ab 05. September 2025

Eine Dokumentarfilmcrew, die einst Dunder Mifflin begleitet hat, wendet sich nun der traditionsreichen, aber kriselnden Lokalzeitung The Toledo Truth-Teller in Ohio zu. Der neue Chefredakteur Ned Sampson versucht, mit einer chaotischen Truppe aus Mitarbeitenden und Freiwilligen den Laden am Laufen zu halten. Zwischen schrägen Kollegen, absurden Redaktionssitzungen und dem ständigen Kampf ums Überleben des Printjournalismus entsteht ein neuer Büro-Wahnsinn. Oscar Martinez kehrt als Buchhalter zurück und sorgt für eine humorvolle Verbindung zur Welt von "The Office".

Peacemaker - Staffel 2

01. September 2025

Chris Smith kämpft mit seinen Schuldgefühlen nach dem Tod von Rick Flag Jr. und gerät ins Visier von Rick Flag Sr., der als neuer ARGUS‑Chef unerbittlich Rache sucht. Während er versucht, sich seinen inneren Dämonen zu stellen, öffnet sich durch die Quantum Unfolding Chamber ein Tor zu parallelen Welten - darunter eine Realität, in der sein Leben ganz anders verlaufen ist. Peacemaker muss sich nun nicht nur seiner Vergangenheit stellen, sondern auch entscheiden, wer er im Multiversum sein will. Gleichzeitig tauchen bekannte Figuren wie Hawkgirl, Guy Gardner und Maxwell Lord aus dem neu formierten DC Universe auf und verweben seinen Weg mit dem grösseren DC‑Erzählkosmos.

Rick and Morty - Staffel 8, Deutsche Fassung

ab 22. September 2025

Rick und Morty geraten in Staffel 8 in eine dystopische Handy-Simulation, kämpfen gegen eine gottähnliche KI und landen in einer Realität, in der ihre eigenen Abenteuer von Hollywood-Regisseuren gestohlen wurden. Während Morty versehentlich eine Welt ohne Regeln erschafft, konfrontiert Rick ein digitales Abbild seiner verstorbenen Frau. Summer rebelliert gegen Ricks Kontrollwahn, und die beiden Beths müssen sich ihrer immer komplexer werdenden Beziehung stellen. Im Staffelfinale steht Rick vor der Entscheidung, ob er seine Vergangenheit loslassen oder alles riskieren will, um einen letzten Moment mit Diane zu erleben.

Sky Cinema Highlights im September

Cuckoo - ab 1. September 2025

- ab 1. September 2025 The Alto Knights - ab 5. September 2025

- ab 5. September 2025 Ein Minecraft Film - ab 19. September 2025

- ab 19. September 2025 Mr. No Pain - ab 20. September 2025

- ab 20. September 2025 The Exorcism - ab 23. September 2025

Alle Veröffentlichungen im September auf Sky Show