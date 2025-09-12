Anime-Fans können sich im September auf ein echtes Highlight bei Sky Show freuen: In Kooperation mit Crunchyroll startet am 13. September das Anime Special. Zum Auftakt stehen vier Serien bereit; in den darauffolgenden Wochen wird das Angebot fortlaufend erweitert – insgesamt auf 17 Serien mit über 600 Episoden. Mit dabei sind gefeierte Hits wie "Jujutsu Kaisen", "My Hero Academia", "Mob Psycho 100", "Die Tagebücher der Apothekerin" und "Frieren – Nach dem Ende der Reise". Dazu kommen Klassiker wie "Code Geass" und "Tokyo Ghoul" sowie auch Marvel-Fans dürfen sich freuen: "Iron Man", "Wolverine" und "X-Men" im Anime-Style sind neben dem Crunchyroll Content ebenfalls Teil des Specials. Ob packende Action, emotionale Fantasy oder kultiger Humor, das Anime Special auf Sky Show bietet für jeden Geschmack das Passende.

Fünf Highlights im Überblick:

Jujutsu Kaisen

Begleite den jungen Itadori Yūji in dieser düsteren, übernatürlichen Actionserie, dabei, sich in den gefährlichen Künsten des Jujutsu ausbilden zu lassen und die gewalttätige Welt der Flüche kennenzulernen! Itadori Yūji isst einen verfluchten Finger, um einen Klassenkameraden zu retten, und nun lebt Zwiegesicht Sukuna, ein mächtiger und böser Magier, den man auch „König der Flüche“ nennt, in seiner Seele. Flüche sind übernatürliche Grauen, die aus den negativen Gefühlen der Menschen entstehen. Diese verfluchte Energie kann von Jujuzisten und Fluchgeistern gleichermassen als Kraftquelle genutzt werden. Unter der Führung der Jujuzisten wechselt Itadori Yūji an die Jujutsu-Akademie Tōkyō, einer Organisation, die die Flüche bekämpft. Mithilfe seines Lehrers Gojō Satoru freundet sich Itadori mit Fushiguro Megumi und Kugisaki Nobara an, zwei seiner Klassenkameraden im ersten Jahr.

Mob Psycho 100

Shigeo Kageyama – genannt Mob – hat Probleme damit, sich auszudrücken. Zudem besitzt er übersinnliche Fähigkeiten. Er würde zwar gern ein normales Leben führen, doch wenn seine Emotionen aufkochen und ein Level von 100 % erreichen, geschieht Schreckliches. Zusammen mit einem selbsternannten Exorzisten schlägt er sich nach der Schule mit allerhand Geisterkrams rum … Doch muss er auch lernen, was er eigentlich selbst möchte …

My Hero Academia

Sein ganzes Leben schon träumt der junge Izuku davon, ein Superheld zu werden. Das wäre für sich genommen schon ein hohes Ziel – doch in einer Welt, in der 80 Prozent aller Menschen Superkräfte besitzen, scheint Izuku chancenlos. Denn anders als die meisten verfügt er nicht über eine sogenannte "Spezialität". Doch das soll ihn nicht davon abhalten, seinen Traum zu verfolgen und sich an der angesehensten Superhelden-Akademie des Landes zu bewerben.

Die Tagebücher der Apothekerin

Maomao führte ein friedliches Leben, bis sie eines Tages entführt und als niedere Dienerin an den Kaiserhof verkauft wird. Die junge Apothekerin ist jedoch keine Persönlichkeit, die für ein willfähriges Leben unter Hoheiten bestimmt ist. Als ein Kronprinz nach dem anderen einer mysteriösen Krankheit zum Opfer fällt, schreitet sie unauffällig ein, um ein potentes Heilmittel für ihre Gesundung herzustellen. Trotz ihrer Vorsicht bemerkt der höhergestellte Hofdiener Jinshi ihre Affinität für Heilkräuter und verlangt fortan bei medizinischen Problemen des Hofes nach ihrer Expertise – dadurch verstrickt sie sich unweigerlich in die Intrigen am Kaiserhof.

Frieren - Nach dem Ende der Reise

Nach einer zehnjährigen Odyssee gelingt es der Elfenmagierin Frieren zusammen mit Himmels Heldengruppe, den Dämonenkönig zu stürzen und dem Land Frieden zu schenken. Als Elfe mit langer Lebensdauer, streift sie weiter durch die Lande, doch als sie nach 50 Jahren ihren ehemaligen Kameraden einen Besuch abstattet, sind ihre Gesichter von tiefen Furchen gezeichnet. Kurz später wird Frieren Zeugin von Himmels Ableben, was für sie Schmerz und tiefes Bedauern mit sich bringt – Bedauern darüber, nicht genug Zeit mit ihnen verbracht zu haben. Mit dieser Reue im Herzen begibt sie sich auf eine Reise, um verschiedenste Menschen kennenzulernen und mit ihnen neue Abenteuer zu teilen.

Ausstrahlung

Das Anime Special ist ab dem 13. September auf Sky Show verfügbar. Zum Start stehen vier Serien bereit, weitere Titel folgen in den darauffolgenden Wochen fortlaufend auf rollender Basis.