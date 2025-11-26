Neue Sky Original Serie Amadeus

Sky veröffentlichte den ersten offiziellen Trailer der neuen fünfteiligen Eventserie "Amadeus", die am 21. Dezember exklusiv auf Sky Show startet.

Basierend auf Peter Shaffers preisgekröntem Theaterstück und mutig adaptiert von Joe Barton (u.a. "Black Doves", "Giri/Haji", "The Lazarus Project") erzählt die fünfteilige Neuinterpretation vom Aufstieg und Fall eines der ikonischsten Komponisten der Geschichte des 18. Jahrhunderts: Wolfgang Amadeus Mozart.

Mit fünfundzwanzig Jahren kommt Amadeus in der pulsierenden Stadt an – nicht länger das gefeierte Wunderkind, sondern ein Künstler auf der Suche nach kreativer Freiheit Doch seine Welt prallt auf zwei prägende Figuren: die leidenschaftlich loyale Constanze Weber, seine zukünftige Frau, und Antonio Salieri, den strenggläubigen Hofkomponisten.

Während Amadeus‘ Brillanz trotz seiner persönlichen Dämonen, seines zweifelhaften Rufs und der Skepsis des konservativen Hofs immer weiter erblüht, wird Salieri zunehmend von dieser scheinbar göttlichen Gabe gequält. Für ihn wird Mozart zur Bedrohung von allem, was ihm lieb und teuer ist – seinem Talent, seinem Ansehen, ja sogar seinem Glauben an Gott.

Getrieben von Neid und Verzweiflung schwört Salieri, Amadeus zu Fall zu bringen. Was als berufliche Rivalität beginnt, entwickelt sich zu einer zutiefst persönlichen Obsession, die über 30 Jahre andauert. Diese gipfelt in einem Mordgeständnis - und dem verzweifelten Versuch, sich für immer mit Mozarts Erbe zu verbinden.

In den Hauptrollen: Will Sharpe (u.a. "Giri/Haji", "The White Lotus") als musikalisches Wunderkind Wolfgang "Amadeus" Mozart, Paul Bettany (u.a. "WandaVision", "A Very British Scandal") als neidischer Hofkomponist Antonio Salieri und Gabrielle Creevy (u.a. "In My Skin", "Black Doves") als Constanze Weber, Mozarts leidenschaftlich treue Ehefrau.

Die Sky Original Serie «Amadeus» startet am 21. Dezember exklusiv auf Sky Show. Parallel zum Serienstart am 21. Dezember ist zudem auch die dreiteilige Dokumentation "Mozart – Genie und Rebell" verfügbar.