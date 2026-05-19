Sky Show Highlights im Juni

Am 3. Juni startet die Schweizer Dokuserie "The Belonging"», die sich mit Identität, Herkunft und Zugehörigkeit befasst. Darin begleitet ihr Manuel Akanji, Breel Embolo, Ivan Rakitić, Albian Hajdari und Nachwuchstorhüter Gonçalo Fernandes da Silva und lernt ihre Geschichten zwischen verschiedenen Kulturen, Nationen und Erwartungen kennen.

Da sie zwischen mehreren Heimaten aufgewachsen sind, mussten sie sich entscheiden, für welches Land sie spielen wollen und wo sie sich wirklich zugehörig fühlen. Die Serie zeigt euch die Menschen hinter den Namen und beleuchtet, wie prägend diese Entscheidungen bis heute sind. Zwischen Fussballmomenten, öffentlichem Druck und privaten Gesprächen erhaltet ihr einen persönlichen Blick auf ein Thema, das weit über den Sport hinausgeht.

The Terror: Devil in Silver - Staffel 3

01. Juni 2026

Ein mysteriöser Vorfall führt den Arbeiter Pepper in eine psychiatrische Klinik, in der schon bald unheimliche Ereignisse ihren Lauf nehmen. Zwischen verstörenden Patienten, düsteren Geheimnissen und zunehmender Paranoia beginnt er an seinem eigenen Verstand zu zweifeln. Während sich die Grenzen zwischen Realität, Wahn und übernatürlichem Horror immer stärker auflösen, versucht Pepper herauszufinden, was sich tatsächlich hinter den Mauern der Klinik verbirgt. Doch je näher er der Wahrheit kommt, desto gefährlicher wird die Situation für alle Beteiligten. Schon bald wird klar, dass in der Anstalt etwas Dunkles lauert, das sich nicht so einfach kontrollieren lässt.

Oktoberfest: 1905 - Staffel 2

01. Juni 2026

München im Jahr 1905: Der Kampf um Macht, Einfluss und das lukrative Oktoberfest geht in die nächste Runde. Während rivalisierende Brauereien, Familien und Geschäftsleute um die Vorherrschaft kämpfen, verschärfen sich alte Konflikte und neue Intrigen entstehen. Hinter der festlichen Fassade des Oktoberfests bestimmen Verrat, Korruption und persönliche Interessen zunehmend das Geschehen. Gleichzeitig geraten auch familiäre Beziehungen immer stärker unter Druck. In einer Zeit voller gesellschaftlicher Umbrüche wird klar, dass Erfolg oft einen hohen Preis hat.

Interview with the Vampire - Staffel 3

08. Juni 2026

Nachdem Louis seine Geschichte öffentlich gemacht hat, steht der Vampir plötzlich im Zentrum weltweiter Aufmerksamkeit. Während er versucht, mit den Konsequenzen seiner Enthüllungen umzugehen, tauchen alte Konflikte und lang verdrängte Erinnerungen erneut auf. Gleichzeitig gewinnt der charismatische Vampir Lestat zunehmend an Einfluss und nutzt seine neue Bekanntheit, um sich selbst in Szene zu setzen. Zwischen Machtspielen, Leidenschaft und dunklen Geheimnissen spitzt sich die Beziehung der beiden immer weiter zu. Dabei geraten nicht nur ihre eigenen Leben, sondern auch die fragile Ordnung der Vampirwelt zunehmend aus dem Gleichgewicht.

House of the Dragon - Staffel 3

22. Juni 2026

Der Machtkampf um den Eisernen Thron eskaliert weiter, während sich die verfeindeten Häuser immer tiefer in einen brutalen Krieg hineinziehen lassen. Rhaenyra Targaryen und Alicent Hightower kämpfen mit aller Macht um Einfluss, Loyalität und das Überleben ihrer Familien. Alte Bündnisse zerbrechen, neue Allianzen entstehen und die Drachen werden zunehmend zu einer unkontrollierbaren Bedrohung. Während sich Westeros immer weiter dem Chaos nähert, hat jede Entscheidung tödliche Konsequenzen.

Alle Veröffentlichungen im Juni auf Sky Show

Serien

The Terror: Devil in Silver Staffel 3 , ab 01.06.2026, Schweiz Premiere, wöchentlich 1 Folge

, ab 01.06.2026, Schweiz Premiere, wöchentlich 1 Folge Dino Dan Staffel 1-5 , ab 01.06.2026, Box-Set

, ab 01.06.2026, Box-Set Dark Winds Staffel 4 , ab 01.06.2026, Schweiz Premiere, Box-Set

, ab 01.06.2026, Schweiz Premiere, Box-Set Oktoberfest: 1905 Staffel 2 , ab 01.06.2021, Schweiz Premiere, Box-Set

, ab 01.06.2021, Schweiz Premiere, Box-Set Crystal Wall Staffel 1 , ab 02.06.2026, Schweiz Premiere, Box-Set

, ab 02.06.2026, Schweiz Premiere, Box-Set The Belonging , ab 03.06.2026, Schweiz Premiere, wöchentlich 1 Folge

, ab 03.06.2026, Schweiz Premiere, wöchentlich 1 Folge Cold Case Investigators Staffel 1 , ab 05.06.2026, Schweiz Premiere, Box-Set

, ab 05.06.2026, Schweiz Premiere, Box-Set Interview with the Vampire Staffel 3 , ab 08.06.2026, Schweiz Premiere, wöchentlich 1 Folge

, ab 08.06.2026, Schweiz Premiere, wöchentlich 1 Folge Scrubs Staffel 1-9 , ab 08.06.2026, Box-Set

, ab 08.06.2026, Box-Set Putin: A Russian Spy Story Staffel 1 , ab 09.06.2026, Box-Set

, ab 09.06.2026, Box-Set Animal Control Staffel 4 , ab 09.06.2026, Schweiz Premiere, wöchentlich 1 Folge

, ab 09.06.2026, Schweiz Premiere, wöchentlich 1 Folge FBI True Staffel 6 , ab 10.06.2026, wöchentlich 1 Folge

, ab 10.06.2026, wöchentlich 1 Folge Solar Opposites Staffel 1-5 , ab 11.06.2026, Box-Set

, ab 11.06.2026, Box-Set Once Upon A Time Staffel 1-7 , ab 15.06.2026, Box-Set

, ab 15.06.2026, Box-Set Batwheels Staffel 3 , ab 17.06.2026, Box-Set

, ab 17.06.2026, Box-Set The Lady Staffel 1 , ab 17.06.2026, Schweiz Premiere, Box-Set

, ab 17.06.2026, Schweiz Premiere, Box-Set The Americans Staffel 1-6 , ab 19.06.2026, Box-Set

, ab 19.06.2026, Box-Set House of the Dragon Staffel 3 , ab 22.06.2026, Schweiz Premiere, wöchentlich 1 Folge

, ab 22.06.2026, Schweiz Premiere, wöchentlich 1 Folge Doc Staffel 1-2 , ab 24.06.2026, Box-Set

, ab 24.06.2026, Box-Set Vikings: The Making of an Empire Staffel 1 , ab 26.06.2026, Box-Set

, ab 26.06.2026, Box-Set Grimm Staffel 1-6 , ab 29.06.2026, Box-Set

, ab 29.06.2026, Box-Set Britain's Hotel Murders Staffel 1 , ab 30.06.2026, Box-Set

, ab 30.06.2026, Box-Set Murder On Trial Staffel 1, ab 30.06.2026, Box-Set

Alle Veröffentlichungen auf Sky Cinema