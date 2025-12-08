iam8bit hat vor dem Superior Court in Los Angeles Klage gegen Skybound Games eingereicht. Wir haben alle bisher dazu verfügbaren Informationen für euch zusammengestellt.

Konkret umfasst der Vorwurf Betrug, Vertragsbruch und die unrechtmässige Nutzung kreativer Entwürfe. Die Klageschrift beschreibt dabei erhebliche Unstimmigkeiten in den Finanzberichten der Zusammenarbeit seit April 2021. Skybound Games habe demnach vereinbarte Monatsberichte nicht geliefert und Ausgabenlisten um beträchtlich und laut Dokument unbegründete Posten erweitert.

Ein unabhängiger Prüfer sollte diese Differenzen bereits bewerten, aber Skybound konnte die Unklarheiten dem Bericht zufolge nicht plausibel erklären. Zusätzlich wirft iam8bit dem Unternehmen vor, vertrauliche Informationen und eigene Designs für ein separates Geschäft mit dem Titel "Stray" genutzt zu haben, das mi Jahr 2022 für PlayStation erschien, um sich damit eine gesonderte Vereinbarung für eine Nintendo-Switch-Veröffentlichung zu sichern.

Die Klage fordert nun Schadenersatz, eine strafende Bewertung des Verhaltens und die Erstattung der Rechtskosten. Skybound Games hat sich bisher nicht zu dem Thema geäussert.