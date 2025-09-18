Skygard Arena im Launch-Trailer

Der Indie-Entwickler Gemelli Games hat die Veröffentlichung von "Skygard Arena" angekündigt, einem rundenbasierten Taktikspiel mit Scharmützeln und sehr anpassbaren Champions. Die Veröffentlichung erfolgt nach zehn Monaten im Early Access, in denen das Spiel gemeinsam mit der Community verfeinert wurde. Diese Version enthält den neuen Champion Seraphine, eine neue Arena für den Mehrspielermodus, Steam-Errungenschaften und mehr.

"Wir sind sehr erfreut, Skygard Arena offiziell mit der Veröffentlichung der Version 1.0 zu starten! Die Entwicklung eines solchen Spiels mit einer vollständigen Einzelspieler-Kampagne und einem neuartigen PvP-Modus hat Jahre harter Arbeit und Iteration erfordert. Deshalb sind wir sehr stolz auf die Version 1.0 des Spiels. Wir möchten jedem Spieler danken, der Skygard Arena während des Early Access ausprobiert und uns Feedback gegeben hat: es war entscheidend für die Verbesserung des Spiels. Wir freuen uns darauf, die Spieler in der Welt von Skygard willkommen zu heissen und sie in der Arena zu treffen!"

Alexandre Colin (Mitbegründer und CEO bei Gemelli Games)