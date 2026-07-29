Slain 2: The Beast Within auch für Konsole

Publisher Silver Lining Interactive und Entwickler Steel Mantis haben "Slain 2: The Beast Within" auch für die Konsolenwelt in Aussicht gestellt. Einen Trailer dazu hatte man ebenfalls zu bieten.

Demnach ist "Slain 2: The Beast Within" auch für PS5 und Xbox Series X in der Mache. Bisher hatte man den Titel nur für den PC angekündigt. Unterschiede zwischen den einzelnen Versionen besehen scheinbar nicht und weitere Umsetzungen, etwa für Switch oder Switch 2, sind offenbar ebenfalls nicht angedacht.

Einen Trailer zu den Konsolenfassungen von "Slain 2: The Beast Within" gibt es schon jetzt zu sehen. Von flotter Metal-Musik untermalt, bekommen wir darin fast eineinhalb Minuten lang hauptsächlich Gameplay gezeigt.

"Slain 2: The Beast Within" erscheint noch in diesem Jahr.