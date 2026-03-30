SlashZero: Umfangreicher Gameplay-Trailer

Skystone Games versorgt uns mit einem Gameplay-Trailer zu "SlashZero". Diesen wollen wir euch selbstverständlich nicht vorenthalten.

Hier wird uns fast dreieinhalb Minuten lang gezeigt, was spielerisch von "SlashZero" zu erwarten ist. Die Impressionen stammen dabei primär aus dem Playtest, der momentan für den PC verfügbar ist. In diesem Rahmen können wir aus zwei Charakteren wählen und diese auch unseren Wünschen nach anpassen.

"SlashZero" war vor zwei Wochen angekündigt worden. Unsere damalige Meldung zu dem Thema könnt ihr an dieser Stelle nachlesen.

"SlashZero" erscheint in diesem Jahr für PS5 und den PC.