SlashZero enthüllt

Publisher Skystone Games und Entwickler Streetlamp Studio kündigen "SlashZero" für PS5 und den PC an. Einen ersten trailer dazu zeigt man auch.

Bei "SlashZero" handelt es sich um einen 3D-Roguelike-Action-Platformer im Anime-Stil, der uns in eine düstere Cyberpunk-Welt führt. Als Mitglied der Widerstandsgruppe Timehackers reisen wir durch zerbrochene Zeitlinien, untersuchen die Hintergründe eines drohenden Untergangs und stellen uns dem Herrscher des Void, HIEROS.

Die Reise führt nus dabei durch mehrschichtige Karten, auf denen schnelle Kämpfe, akrobatische Bewegungen und Parkour-Elemente ineinandergreifen. Umfangreiche Movesets und Kombos prägen zudem das Gefecht, während unterschiedliche Level für wechselnde Herausforderungen sorgen.

Unterschiedliche Timehacker und zahlreiche Anpassungsmöglichkeiten erlauben ausserdem individuelle Kampfstile. Authority Keys, Blessings und Codes erweitern Fähigkeiten und eröffnen frische Strategien. Zusätzlich sammeln wir im Chamber of Secrets Informationen und Ressourcen für langfristige Fortschritte. Während wir über alternative Zeitlinien springen, suchen wir nach unverdorbenen Schlüsseln der Autorität, entfalten neue Kräfte und rücken der Wahrheit hinter der zerrissenen Realität näher.

"SlashZero" hat noch keinen Releasetermin.