Slave Zero X angekündigt

Publisher Ziggurat Interactive und Entwickler Poppy Works kündigen "Slave Zero X" an. Einen Trailer dazu hat man auch zu bieten.

Hier werden wir knapp zwei Minuten lang auf "Slave Zero X" eingestimmt. Die gezeigten Szenen machen dabei ordentlich Lust auf den Actiontitel.

"Slave Zero X" ist der neueste Titel aus der Welt von "Slave Zero" aus dem Jahr 1999. Springe und hacke dich durch eine dystopische Zukunft, die besonders Fans von Titeln wie etwa "Devil May Cry", "Strider" oder "Guilty Gear" gefallen dürfte. In "Slave Zero X", einer Fortsetzung des Originals, kontrolliert der tyrannische Sovereign Khan eine Megacity, während ein Krieger namens Shou einen Aufstand gegen ihn anführt. Shou verschmilzt mit einem geklauten Slave-Prototypen und wird zum Racheengel.

"Slave Zero X" ist ab 21. Februar 2024 erhältlich. Als Plattformen werden PS4, PS5, Xbox one, Xbox Series X, Switch und der PC genannt.