Keine Lust auf Mikrotransaktionen

Die Entwickler von „Slay the Spire 2“ bleiben ihrer Philosophie treu: Auch im Nachfolger des beliebten Roguelike-Deckbuilders soll es keine Mikrotransaktionen geben – selbst wenn viele Fans bereit wären, dafür Geld auszugeben.

In einem Interview erklärte Mega-Crit-Mitgründer Casey Yano, dass das Team grundsätzlich nichts von Mikrotransaktionen halte. Zwar hätten einige Spieler sogar angekündigt, sie würden „alle kosmetischen Inhalte kaufen“, die das Studio veröffentlichen könnte. Dennoch wolle man diese Monetarisierungsform bewusst vermeiden.

Der Grund dafür liegt laut Yano vor allem in der Community-Diskussion rund um das Spiel. Das Team wolle sicherstellen, dass alle Spielerinnen und Spieler Zugriff auf denselben Inhalt haben. Gerade bei einem Spiel wie „Slay the Spire 2“, dessen Community intensiv über Strategien, Karten und Balance diskutiert, sei das besonders wichtig.

„Slay the Spire 2“ ist Anfang März 2026 im Early Access auf Steam gestartet und entwickelte sich schnell zum Erfolg. Trotz der grossen Spielerzahlen plant Entwickler Mega Crit derzeit keine zusätzlichen kostenpflichtigen Inhalte. Stattdessen sollen Updates während der Early-Access-Phase vor allem neue Gameplay-Elemente liefern – etwa weitere Karten, Modi und Balance-Anpassungen