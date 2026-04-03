Neues Update für Slay the Spire 2

Mit einem neuen Update für „Slay the Spire 2“ erweitern die Entwickler das Spiel um ein Badge-System, das Runs künftig detaillierter bewertet. Die neuen Abzeichen sollen Spielerleistungen sichtbarer machen und zusätzliche Herausforderungen bieten – insbesondere für erfahrene Spieler im Endgame.

Die Badges werden am Ende eines Runs vergeben und basieren auf bestimmten Bedingungen oder Spielstilen. Dazu zählen etwa besonders effiziente Durchläufe, ungewöhnliche Strategien oder spezifische Einschränkungen während des Spiels. Ziel ist es, mehr Varianz und Wiederspielwert zu schaffen, indem Runs nicht mehr nur nach Sieg oder Niederlage beurteilt werden.

Das Feature reiht sich in eine Reihe grösserer Anpassungen ein, mit denen das Balancing und die Langzeitmotivation verbessert werden sollen. Bereits zuvor hatten Updates unter anderem starke Karten-Kombinationen abgeschwächt, um sogenannte „Infinite Builds“ schwerer umsetzbar zu machen.

„Slay the Spire 2“ befindet sich weiterhin im Early Access und wird laufend angepasst. Die Entwickler betonen, dass Features wie die neuen Badges Teil eines iterativen Entwicklungsprozesses sind und sich basierend auf Community-Feedback weiter verändern können.