Keine Roadmap (bislang) für Slay the Spire 2

Für "Slay the Spire 2" gibt es aktuell eine etwas ungewöhnliche Situation: Eine klassische, klar strukturierte Roadmap existiert (noch) nicht – trotzdem haben die Entwickler bereits konkrete Inhalte und Pläne für die Zukunft skizziert.

In einem ersten Ausblick betont Mega Crit, dass sich das Spiel – wie schon der Vorgänger – über 1–2 Jahre im Early Access entwickeln soll. Grosse Inhalte wie neue Charaktere, zusätzliche Akte (inklusive möglichem Act 4) und langfristige Systeme sind eher für die Vollversion geplant.

Was kurzfristig ansteht, sind primär regelmässige Updates über eine Beta-Branch. Diese bringen neue Karten, Events, Gegner sowie Balance-Anpassungen ins Spiel. Parallel dazu werden Features getestet, bevor sie in die Hauptversion übernommen werden.

Spannend sind vor allem die geplanten neuen Spielmodi: Ein kompetitiver Modus, eine kürzere „Quick-Run“-Variante für weniger Zeit sowie ein sozialer Multiplayer-Modus sind bereits bestätigt.

Unterm Strich zeigt die erste „Roadmap“ also eher eine Richtung als einen festen Plan: "Slay the Spire 2" setzt stark auf Community-Feedback im Early Access und will sich Schritt für Schritt zur Vollversion entwickeln – statt Inhalte strikt nach Zeitplan zu veröffentlichen.