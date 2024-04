Slay the Spire 2 vorgestellt

Entwickler Mega Crit hat "Slay the Spire 2" enthüllt. Einen offiziellen Trailer hatte man gleichzeitig ebenfalls zu bieten.

So richtig viele Details zu "Slay the Spire 2" gibt es zum aktuellen Zeitpunkt och nicht, ausser vielleicht, dass der Nachfolger etwa 1000 Jahre nach den Ereignissen von "Slay the Spire" spielen wird. Zudem ist davon auszugehen, dass man konzeptionell auf dem Erstling aufbauen wird, da dieser bei den Spielern generell beliebt war. Neue Informationen werden aber sicher im Laufe der nächsten Monate folgen.

Nach aktuellem Stand wird "Slay the Spire 2" im Laufe des nächsten Jahres in den Early Access starten. Als Plattform wird momentan lediglich der PC genannt, aber wir gehen mal davon aus, dass die Vollversion auch für Konsolen umsetzt wird.