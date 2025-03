Slender The Arrival VR hat ein Veröffentlichungsdatum

"Slender: The Arrival" hat Spieler auf der ganzen Welt in Angst und Schrecken versetzt. Jetzt könnt ihr euch darauf vorbereiten, den Schrecken selbst zu erleben, indem ihr in die Welt von "Slender: The Arrival VR" eintaucht.

"Slender: The Arrival VR" ist die VR-Umsetzung der "Slender The Arrival 10th Year Anniversary Edition" mit einer brandneuen Handlung, neuen Charakteren, verbesserter Grafik und vor allem Survival-Horror.

"Slender The Arrival VR", die offizielle VR-Videospieladaption von "Slender Man", erscheint am 13. Mai 2025 für PSVR2, METAQUEST und PCVR.