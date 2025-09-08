Slime Heroes auch für PS4 & PS5

Publisher Whitethorn Games und Entwickler Pancake Games haben PlayStation-Umsetzungen von "Slime Heroes" in Aussicht gestellt. Auf deren Release müssen wir auch gar nicht mehr lange warten.

Demnach ist "Slime Heroes" schon ab 16. September, also übernächsten Dienstag, auch für PS4 und PS5 erhältlich. Unterschiede zu den übrigen Fassungen gibt es offenbar nicht, weswegen wir von einer 1:1-Portierung ausgehen.

Begleitet wird die freudige Nachricht von einem sehenswerten Release Date Trailer. Dieser stimmt uns 30 Sekunden lang auf das Action-Adventure ein. Dabei wird ein flotter Mix aus In-Game-Sequenzen und Zwischenszenen geboten. Wir bekommen also einen guten Eindruck, was von dem Spiel zu erwarten ist.

"Slime Heroes" erschien am 6. März für Xbox One, Xbox Series X und den PC. Die Switch-Portierung folgte am 31. Juli.