Slime Heroes hat ein Releasefenster

Formal angekündigt ist "Slime Heroes" ja schon länger. Jetzt haben Publisher Whitethorn Games und Entwickler Pancake Games jedoch auch ein konkretes Releasefenster genannt.

Demnach ist "Slime Heroes" irgendwann im Laufe des ersten Quartals 2025 für Xbox Series X und den PC erhältlich. Ein neuer Trailer begleitet die freudige Nachricht. Weitere Portierungen des Titels sind dagegen offenbar nicht angedacht.

In "Slime Heroes" erleben wir eine Geschichte, in der Schleime die Helden sind. Wir spielen mit unseren Freunden als liebenswerte Schleime – die einzige Kreatur, welche die Welt vor einer mysteriösen Verderbnis retten kann. Wir finden Waffen und erschaffen dynamisch unsere eigenen Fähigkeiten, um so unser eigenes Abenteuer zu gestalten.