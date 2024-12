Slime Heroes terminiert

Whitethorn Games hat "Slime Heroes" konkret terminiert. Demnach müssen wir uns noch bis zum Februar des nächsten Jahres gedulden.

So ist "Slime Heroes" ab 13. Februar 2025 für Xbox One, Xbox Series X, Switch und den PC erhältlich. Ein neuer Release Date Trailer begleitet die freudige Nachricht.

In "Slime Heroes" erleben wir eine Geschichte, in der Schleime die Helden sind. Wir spielen mit unseren Freunden als liebenswerte Schleime – die einzige Kreatur, welche die Welt vor einer mysteriösen Verderbnis retten kann. Wir finden Waffen und erschaffen dynamisch unsere eigenen Fähigkeiten, um so unser eigenes Abenteuer zu gestalten.