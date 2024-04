Slime Rancher 2 bald auch auf PS5 im Early Access

Auf Xbox Series X und dem PC ist "Slime Rancher 2" ja schon eine ganze Weiler im Early Access. Für PS5 ist es bald auch soweit.

So gibt Monomi Park bekannt, dass die PS5-Version von "Slime Rancher 2" am 11. Juni in den Early Access startet. Vorbesteller können sogar schon am 7. Juni loslegen. Ein Trailer stimmt uns jetzt schonmal darauf ein.

In "Slime Rancher 2" setzen wir Beatrix LeBeaus Abenteuer fort und begleiten sie auf ihrer Reise über das Schleimmeer („Slime Sea“) zur Regenbogeninsel („Rainbow Island“), einem Land voller uralter Mysterien, das von wackelnden neuen Slimes überquillt, die wir in dieser Fortsetzung von "Slime Rancher" bändigen müssen. Für genügend Spannung sollte also gesorgt sein.

"Slime Rancher 2" ist am 22. September 2022 auf Xbox Series X und PC in den Early Access gestartet.