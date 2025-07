Slime Rancher 2: Termin für die Vollversion

Nach einiger Zeit im Early Access gibt es jetzt einen Termin für Vollversion von "Slime Rancher 2". Demnach ist es im September endlich soweit.

So gibt Entwickler und Publisher Monomi Park bekannt, dass die Vollversion "Slime Rancher 2" am 23. September für PS5, Xbox Series X und den PC verfügbar sein wird. Ein neuer Release Date Trailer hilft uns, die Wartezeit bis dahin zu überbrücken.

Darin weist man uns fast zwei Minuten lang auf witzige Art darauf hin, dass etwas Grosses bevorsteht und zeigt dann einige flotte Gameplay-Sequenzen. Anschliessend kommt Yusuke Naora zu Wort, der unter anderem für das Design verantwortlich war. Einige Konzeptzeichnungen gibt es hier ebenfalls zu sehen.

"Slime Rancher 2" startete bereits am 22. September 2022 auf der Xbox Series X und dem PC in den Early Access. Die PS5 folgte am 11. Juni 2024.