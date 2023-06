Sludge Life 2: Release-Termin bekannt gegeben

Auf der Devolver Direct hat Devolver Digital "Sludge Life 2" gezeigt. Nicht nur erfahren wir, dass das Game am 27. Juni für den PC erscheint, auch können wir es ab sofort in einer Demo ausprobieren.

Über Sludge Life 2

"Big Mud ist verschwunden! Der beliebteste rappende Frosch überhaupt hat sich in Luft aufgelöst und sein bester Homie Ghost (das bist du) muss nach ihm suchen. SLUDGE LIFE 2 nimmt dich mit zu den Ciggy City Suites, einem luxuriösen, mehrstöckigen Hotel voller Geheimnisse, Gadgets, Gags, sonderbarer Charaktere und hässlicher Firmenarchitektur, die du mit deiner Sprühdose bearbeiten kannst.

SPRÜHE, UM ZU GEWINNEN

In der Umgebung der Ciggy City Suites gibt es hunderte von Tag-Spots, manche so gut versteckt, dass es uns fast schon peinlich ist. Spür sie auf, sprüh sie voll und zeig der seelenlosen GLUG Corporation, was Sache ist.

HI, WIE GEHT’S

In SLUDGE LIFE 2 gibt es dreimal so viele NPCs wie im Originalspiel, was bedeutet, dass du noch mehr Leute, Tagger, Firmen-Handlanger und andere seltsame Gestalten triffst. Interagiere mit ihnen auf deiner absolut durchgeknallten Erkundungsreise in einer wunderbaren offenen Welt.

NEUE AUSRÜSTUNG

Neue Gegenstände? Na und ob! Die Double Js lassen dich doppelspringen und sprinten, und mit dem tragbaren Launcher schleuderst du dich dramatisch in die Luft. Es gibt noch mehr, aber die wollen wir noch nicht verraten – lass dich überraschen. Oh, und alle Gegenstände aus dem ersten Spiel sind auch wieder dabei.

TON ANGEBEN

SLUDGE LIFE 2 ist auch voll von neuer Musik – darunter fünf neue fette Tracks von Big Mud höchstpersönlich. Erkunde die Insel, suche nach den versteckten Masteraufnahmen und versorg deine Kopfhörer mit frischen Beats und Reimen des amphibischsten Rappers im Spiel."