Grund für Switch-Exklusivität von Super Monkey Ball Banana Rumble

Produzent Nobuhiro Suzuki hat jetzt enthüllt, warum "Super Monkey Ball Banana Rumble" exklusiv für Switch veröffentlicht wurde. Die Entscheidung dafür basierte nämlich nur teilweise auf technischen Faktoren.

So erklärt Suzuki, dass die Switch schlicht und ergreifend die meistgenutzte Konsole unter den Käufern der vorherigen Spiele war. Sofern genug Interesse vorhanden sei, könnte "Super Monkey Ball Banana Rumble" aber durchaus auch auf andere Plattformen portiert werden.

In "Super Monkey Ball Banana Rumble" treten wir mit AiAi und seinen Freunden mit bis zu 15 Spielern online in verschiedenen Spielmodi an und holen uns den Oberaffentitel. Ausserdem können wir im kooperativen Vier-Spieler-Modus gemeinsam mit unseren Freunden spielen oder im neuen Abenteuer-Modus eine liebevoll geschriebene Story erleben. Langweilig dürfte uns so schnell also nicht werden.

"Super Monkey Ball Banana Rumble" erschien am 25. Juni exklusiv für Switch.