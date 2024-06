Super Monkey Ball Banana Rumble: Weiterer Charakter für den Sega Pass enthüllt

Sega hat einen weiteren Charakter für den Sega Pass von "Super Monkey Ball Banana Rumble" enthüllt. Die optionale Erweiterung war ja bereits in der vergangenen Woche vorgestellt worden.

Hier erfahren wir, dass kein Geringerer als Axel aus "Crazy Taxi" der fünfte Charakter für den Sega Pass von "Super Monkey Ball Banana Rumble" sein wird. Somit bleibt nur noch die Frage offen, wer der letzte Charakter ist, aber das sollten wir bald erfahren.

Der Sega Pass ergänzt insgesamt sechs spielbare Charaktere für "Super Monkey Ball Banana Rumble". Er ist Teil der Digital Deluxe Edition oder kann separat erworben werden.

In "Super Monkey Ball Banana Rumble" treten wir mit AiAi und seinen Freunden mit bis zu 15 Spielern online in verschiedenen Spielmodi an und holen uns den Oberaffentitel. Ausserdem können wir im kooperativen Vier-Spieler-Modus gemeinsam mit unseren Freunden spielen oder im neuen Abenteuer-Modus eine liebevoll geschriebene Story erleben. Langweilig dürfte uns so schnell also nicht werden.

"Super Monkey Ball Banana Rumble" erscheint am 25. Juni exklusiv für Switch.