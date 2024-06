Super Monkey Ball Banana Rumble: Weitere Inhalte

Ab in die Untergrundszene von Tokio! Als Teil des SEGA Pass DLCs begrüsst "Super Monkey Ball Banana Rumble" den rebellischen Graffiti-Künstler Beat als spielbaren Charakter!

Mit Beat kann man im abgefahrenen Rhythmus skaten, wenn er sich AiAi und der Bande auf ihrer Suche nach der legendären Banane anschliesst! Mit seinem neuen Aussehen, das zuerst bei den Game Awards 2023 enthüllt wurde, rockt Beat sowohl im Abenteuer- als auch im Kampf-Modus als spielbarer Charakter. Seine unterschiedlichen Werte helfen ihm in den Leveln. Ausserdem werden als Hommage an das Franchise für Beat alle Items im Spiel von Bananen in Spraydosen geändert.

"Super Monkey Ball Banana Rumble" wird am 25. Juni 2024 exklusiv für die Nintendo Switch-Familie veröffentlicht.