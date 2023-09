Smalland: Survive the Wilds: Releasetermin bestätigt

Merge Games gibt heute bekannt, dass das Open-World-Multiplayer-Survivalspiel "Smalland: Survive the Wilds" am 7. Dezember den Early-Access verlässt und gleichzeitig auf PC und Konsolen erscheint!

Ihr durchquert Pfützen in der Grösse von Seen und Bäume so hoch wie Berge. Dabei bekämpft, zähmt und reitet ihr monströse Kreaturen von Heuschrecken bis hin zu Geckos, um in dieser harten, ungezähmten Welt zu überleben und gedeihen. Ausserdem stellt ihr mächtige Rüstungen her, um euren Charakter ganz nach euren Wünschen zu gestalten und besondere Fähigkeiten freizuschalten. In einem Giant Tree errichtet ihr eure eigenen Basen und Camps und entwickeln dort euer Smallfolk, für das die Ressourcen sammeln, um Items, Waffen Nahrung und vieles mehr herzustellen. Ihr könnt alleine oder mit bis zu neun weiteren Freunden im Multiplayer erkunden, während ihr darum kämpft die Welt und ihre Einwohner zu erobern.

Neue Inhalte für die PC-Version werden bis zum Release kontinuierlich hinzugefügt und sind zum Release in den Konsolenversionen verfügbar. Das dritte grosse Inhaltsupdate des Spiels erscheint im Oktober für Early-Access-PC-Spieler und bringt ein neues Biom, und neue Kreaturen. Bis zur 1.0 Version im Dezember ist noch vieles mehr geplant! "Smalland: Survive the Wilds" erhält auch nach dem Release der PC und Konsolenversionen weitere Updates. Mehr Inhalte sind bereits in Arbeit, während das Overland kontinuierlich wächst und herausfordernder wird.