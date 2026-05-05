Smalland: Survive the Wilds kommt auch für Switch 2

Entwickler Maximum Entertainment hat einen Releasetermin für die Switch-2-Portierung von "Smalland: Survive the Wilds" verkündet. Demnach müssen wir uns nur noch bis nächste Woche gedulden.

So wird "Smalland: Survive the Wilds" ab 14. Mai auch für Nintendos aktuellste Hybridkonsole erhältlich sein. Inhaltliche oder technische Unterschiede zu den übrigen Versionen scheinen offenbar nicht zu bestehen.

Ein neuer Release Date Trailer zur Switch-2-Version von "Smalland: Survive the Wilds" begleitet die freudige Nachricht. Darin stimmt man uns fast zwei Minuten lang auf die Spielwelt und deren Bewohner ein. Zudem können wir dem Soundtrack des Open World Multiplayer Survival-Titels lauschen.

Bereits im Februar 2024 war das Tyrant's-Perch-Update für "Smalland: Survive the Wilds" erschienen. Unsere damalige Meldung zu dem Thema könnt ihr an dieser Stelle nachlesen.

"Smalland: Survive the Wilds" ist schon seit 15. Februar 2024 für PS5, Xbox Series X und den PC erhältlich.