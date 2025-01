SMITE 2 wird Free To Play

Die Hi-Rez Studios kündigen an, dass "SMITE 2" ins Free-To-Play-Lager wechseln wird. Bisher war der Titel lediglich als kostenpflichtige Alpha-Version verfügbar.

Konkret ist "SMITE 2" ab 14. Januar als Free-To-Play-Version für PS5, Xbox Series X und den PC verfügbar. Bei X (ehemals Twitter) bezeichnen die Entwickler dies in einem kurzen Statement als neue Ära für das Spiel.

"SMITE 2" nimmt alles, was ihr an "SMITE" liebt, und verpackt es in hochmoderne Grafik, Animationen und Gameplay. Mit einer verfeinerten Benutzeroberfläche, aktualisiertem Audio, klareren Zaubereffekten und neuen physikbasierten Fertigkeiten für Götter wie Ymir wurde alles im Spiel verbessert. Der Wechsel zu einer neuen Backend-Technologie bringt auch modernstes Cross-Play, eine Überarbeitung der Ranglisten, die neue Ränge und Strukturen enthält, sowie ein verbessertes Matchmaking.