Snap & Grab angekündigt

Ihr könnt eine Crew zusammenstellen und riskante Überfälle begehen in "Snap & Grab". Das Spiel wurde heute im Rahmen des Day of the Devs 2025: Summer Game Fest Edition angekündigt. Vom Entwickler No Goblin ("100ft Robot Golf", "Roundabout") und dem Publisher Annapurna Interactive führt euch "Snap & Grab" um die ganze Welt an luxuriöse Orte. Dort macht ihr Fotos von wertvollen Gegenständen, bewertet die Bedrohungen für den Überfall und plant den perfekten Ablauf, während eure Crew aus schrulligen Handlangern die Beute holt.

Doch Vorsicht: Interpol-Detektiv Rio Rivers ist Nifty dicht auf den Fersen. Sie muss immer einen Schritt voraus sein, wenn sie nicht im Gefängnis landen möchte – und dabei könnte sie sich sogar verlieben.

"Snap & Grab" soll im Jahr 2026 für den Computer, Playstation 5 und Xbox Series X|S erscheinen.