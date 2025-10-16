Sniper Elite 4 auch für die Apple Vision Pro

Rebellion hat bekannt gegeben, dass "Sniper Elite 4" nun auf Apple Vision Pro spielbar ist und euch somit ein immersives Spielerlebnis bietet.

Mit Apple Vision Pro könnt ihr die Bildschirmgrösse skalieren, sodass sie "Sniper Elite 4" auf einem riesigen Display mit Spatial Audio spielen können und sich mitten im Geschehen befinden. Am besten spielt man das Spiel mit einem kompatiblen Controller – so bekommt man das optimale Erlebnis.

"Sniper Elite 4 "entführt euch n in die üppige Mittelmeerlandschaft Italiens im Jahr 1943, wo die Résistance darum kämpft, eine neue, furchterregende Bedrohung der Alliierten durch die Nazis abzuwehren.

"Sniper Elite 4" kann nicht nur auf Apple Vision Pro gespielt werden, sondern ist auch für das iPhone mit A17 Pro Chip oder neuer, das iPad mit M-Serie oder A17 Pro Chip, und die Mac-Produktreihe mit M1 Chip oder neuer verfügbar.

Das Spiel unterstützt Universal Purchase und Cross-Save auf allen Apple-Plattformen, sodass ihr es auf allen kompatiblen Apple-Geräten spielen können.