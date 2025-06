Sniper Elite: Resistance: Content Packs

Rebellion hat heute das "Mud and Thunder"-Pack für "Sniper Elite: Resistance" veröffentlicht, den neuesten Teil der "Sniper Elite"-Reihe. "Das Mud and Thunder"-Mission-, Waffen- und Skin-Pack erweitert die Story des Spiels um eine neue Mission, zusätzliche Waffen und einen Waffenskin.

Alle "Sniper Elite: Resistance"-Spieler können ausserdem ab heute das zusätzliche "Wrath of the Resistance"-Waffen & Skins-Pack kostenlos herunterladen.

Das Mud and Thunder-Mission-, Waffen- und Skin-Pack

Im "Mud and Thunder"-Pack erwartet euch eine neue Mission. Ein Kontaktmann des Widerstands ist verschwunden, nachdem berichtet wurde, dass die Achsenmächte in die Region eingedrungen sind. Es liegt nun an euch, die Kontaktperson zu finden und zu retten, um ihre wertvollen Informationen zu finden.

Ebenfalls in diesem Paket enthalten sind das MAS 36, ein zuverlässiges Repetiergewehr, das als Ersatz für die französischen Berthier- und Lebel-Gewehre entwickelt wurde, und die Auto-5-Schrotflinte, die erste halbautomatische Schrotflinte, die in Massenproduktion hergestellt wurde. Der Mechanismus der Auto-5 ermöglicht eine schnellere Schussabgabe als bei handbetriebenen Flinten.

Schliesslich erhaltt ihr auch den Golden Hex-Waffenskin, der ihren Schusswaffen ein opulentes goldenes Finish verleiht.

Das Mud and Thunder-Pack:

Mud and Thunder Kampagnen-Mission

MAS 36 Repetiergewehr

Auto-5 Schrotflinte

Golden Hex-Waffenskin

Der Wrath of the Resistance-Waffen- und Skins-Pack

Das "Wrath of the Resistance"-Waffen- und Skins-Pack ist für alle Spieler kostenlos. Es enthält die vollautomatische Pistole Mod.712, die eine unglaubliche Feuerrate hat, aber auch schwer zu kontrollieren ist.

Ebenfalls enthalten sind der Charakter-Skin für Marie Chevalier und der "Lady of Liberty"-Skin für Marie. Marie ist ein angesehenes und erfolgreiches Mitglied des Widerstands, taktisch geschickt in der Kunst der Tarnung und bereit, alles zu tun, was nötig ist, um ihr Land von der Tyrannei zu befreien.

Ausserdem erhaltet ihr den "Brushstroke Camo"-Skin für ihre Waffen. Eines der frühesten Tarndesigns, das vom britischen Verteidigungsministerium als effektive Tarnung für die Fallschirmjäger der britischen Armee entwickelt wurde, besteht aus breiten Farbschwaden, die mit einem grossen Pinsel aufgetragen werden.

Das Pack enthält:

Marie Chevalier Charakter-Skin

Lady of Liberty Charakter-Skin (Marie)

Mod.712 Pistole

Brushstroke Camo Waffen-Skin

Das neueste "Sniper Elite: Resistance"-Update fügt drei zusätzliche Karten für den Mehrspielermodus hinzu: Siege (Survival), Trident Beachhead (No Cross) und Alpine (Survival).