Sniper Elite: Resistance im Launch-Trailer

Rebellion veröffentlicht heute "Sniper Elite: Resistance", den neuesten Teil der beliebten Scharfschützenreihe. "Sniper Elite: Resistance" ist ab sofort für Xbox Series X|S, Xbox One, PlayStation 5 Pro, PlayStation 5 und PlayStation 4 und Windows PC.

In "Sniper Elite: Resistance" übernimmt Harry Hawker, Agent der Special Operations Executive (SOE), zum ersten Mal in der Serie die Hauptrolle. Er stösst auf eine heimtückische neue Wunderwaffe – eine, die so mächtig ist, dass sie den Nazis zum Sieg verhelfen würde. Diese neue, eigenständige Geschichte läuft parallel zu den Ereignissen von "Sniper Elite 5" und befasst sich mit dem versteckten Krieg – weit entfernt von den Frontlinien, tief im Herzen des besetzten Frankreichs.