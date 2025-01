Sniper Elite: Resistance: Video zeigt Gameplay-Features

Rebellion hat heute einen neuen Trailer zu "Sniper Elite: Resistance" veröffentlicht, der einige der wichtigsten Features und Spielmodi des Titels vorstellt.

Die Ereignisse von "Sniper Elite: Resistance" knüpfen an die Handlung von "Sniper Elite 5" an. Zum ersten Mal in der Serie übernimmt Harry Hawker die Rolle des Protagonisten. Wie sein Kamerad Karl Fairburne (Star des "Sniper Elite"-Franchise) ist Harry ein Agent der Special Operations Executive und ein erfahrener Scharfschütze. Er wurde undercover ins besetzte Frankreich geschickt, wo er an der Seite der Résistance kämpft und eine heimtückische neue Wunderwaffe entdeckt, die den Krieg entscheiden könnte.

Die Kampagne des Spiels ist sowohl im Einzelspieler- als auch im Online-Koop-Modus spielbar. Der Invasionsmodus, ein in "Sniper Elite 5" eingeführter Fan-Favorit, kehrt zurück und ermöglicht es den Spielern, sich als feindlicher Scharfschütze in das Spiel von anderen einzuschalten, um ein Katz-und-Maus-Spiel mit hohem Einsatz zu spielen. Ausserdem gibt es eine Reihe von gegnerischen Mehrspieler-Optionen.

Brandneu in der Serie ist der Propaganda-Modus. Dieser neue Spielmodus wird durch die Entdeckung von Propaganda-Plakaten freigeschaltet, die in der Hauptkampagne versteckt sind, und lässt Spieler als Widerstandskämpfer in spannenden Schnellfeuer-Herausforderungen gegen die Zeit spielen.

Wie von "Sniper Elite" gewohnt bietet das Spiel eine einzigartige Scharfschützenmechanik, Stealth und taktischen Kampf sowie eine Fülle von Optionen zur Waffenanpassung, die durch Werkbänke auf den Kampagnenkarten freigeschaltet werden. Spieler können sich auch auf eine grosse Auswahl an Möglichkeiten freuen, wie sie ihre Missionen abschliessen – mit optionalen Tötungslistenzielen, mehreren Infiltrations- und Extraktionspunkten und Nebenmissionen.

"Sniper Elite: Resistance" erscheint am 30. Januar 2025 sowohl digital als auch physisch (mit der von Fireshine Games veröffentlichten Box-Edition) auf Xbox Series X|S, Xbox One, PlayStation 5 und PlayStation 4 und Windows PC.